INTERVISTA. Inzaghi: “Vogliamo onorare l’impegno europeo, Felipe oggi straordinario”

LAZIO FCSB INTERVISTA INZAGHI – Grande prestazione della Lazio che vince per 5 a 1 la partita di ritorno contro l’FCSB e si qualifica per gli Ottavi di Europa League. Al termine della gara l’allenatore dei biancocelesti ha commentato la partita ai microfoni del canale telematico biancoceleste e a quelli di ‘Sky’. Queste le dichiarazioni.

LA GARA – “I ragazzi sono stati molto bravi ad interpretare un’ottima partita: alla squadra avevo chiesto una gara lucida perché dovevamo recuperare da uno svantaggio maturato nella gara d’andata. La mia squadra è stata bravissima, è riuscita a chiudere sul 3-0 la prima frazione. Ora approderemo agli ottavi di finale con molta fiducia. Patric è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe sempre avere in rosa, è un calciatore sempre disponibile e molto duttile. È giusto che lo spagnolo si goda questa serata insieme ai suoi compagni perché hanno ottenuto una qualificazione meritata al termine di un’ottima prova”.

FELIPE ANDERSON – “Stasera il brasiliano ha fatto una partita straordinaria, si è sacrificato per la squadra e ha corso molto anche quando si trattava di difendere. Gli ho fatto i complimenti, deve continuare così: nei prossimi tre mesi sarà fondamentale per noi”.

RECORD IMMOBILE – “L’avrei voluto sostituire ma non per paura che battesse il mio record: Ciro deve stare sereno e continuare così, ha una squadra che gioca per lui. Sarei felicissimo se battesse i miei numeri di reti in Europa”.

MODULO LAZIO – “Mi piace cambiare modulo a partita in corso: utilizzo molto le fasce, i quinti laterali danno una grossa mano in avanti. Per il momento abbiamo trovato equilibrio con questo schema, ma tutto è possibile per il futuro: Luis Alberto da mezz’ala mi ha convinto. Per un allenatore vedere Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson fare grandi prove in fase di non possesso è il massimo. Quando ho visto lo spirito di sacrificio dei miei attaccanti ho capito che avremmo fatto una grande prova e che avremmo passato il turno di qualificazione.”

OBIETTIVO EUROPEO – “Dobbiamo cercare di arrivare più avanti possibile: ricordarsi i sacrifici dello scorso anno per fare sempre meglio. Tenevamo molto alla qualificazione perché volevamo andare avanti in Europa League, avremo due gare in più da fronteggiare ma saremo ben felici di farlo. Tutti i calciatori saranno utili alla causa, saremo attesi da gare molto difficili nell’arco di poco tempo. Dovremo allenarci giocando, ma siamo pronti. Aspettiamo con trepidazione il sorteggio di domani.”