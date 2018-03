INTERVISTA. Leiva: “Abbiamo fatto una buona prestazione: sono fiducioso per il ritorno”

INTERVISTA LEIVA STEAUA LAZIO – Al termine della gara d’andata dei sedicesimi d’Europa League con la Steaua, Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste, analizzando la gara della sua Lazio.

LA GARA – “La squadra di oggi per come ha giocato avrebbe meritato di più. Abbiamo avuto possibilità di pareggiare e vincere la partita. È difficile ma sono sicuro che giovedì prossimo possiamo andare avanti in questa competizione. Abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo migliorare guardando ciò che abbiamo fatto di bene e ciò che abbiamo fatto di male. Oggi abbiamo avuto 4-5 possibilità di segnare: una con Milinkovic, una con Felipe… Un mese fa eravamo il migliore attacco del campionato e dovremo migliorare. È difficile dirlo adesso ma sicuramente possiamo fare bene e segnare di più. Abbiamo una squadra forte e dovremo recuperare in vista del Verona.”

ARBITRAGGIO – “Non so quante ammonizioni abbiano preso loro, noi 5, non è molto buono. Dobbiamo comunque essere positivi e non arrabbiarci. Se non siamo sereni non è un bene. Abbiamo ancora 90 minuti davanti e possiamo cambiare questo. L’arbitro ha fermato tanto la partita però dobbiamo vincere anche così se vogliamo andare avanti.”

MOMENTO NO – “La squadra ha continuato a giocare fino alla fine e adesso dobbiamo migliorare in questa ultima parte offensiva. Io vedo la squadra tranquilla. Siamo un po’ preoccupati perché vogliamo uscire da questo momento. Sono sicuro che non durerà per sempre. Vogliamo essere positivi e uscire dal momento difficile. Sono sicuro che a Roma possiamo archiviare il passaggio del turno.”