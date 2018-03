INTERVISTA. Leiva: “La Juventus è forte, servirà gara perfetta. Vogliamo ripartire”

LAZIO JUVENTUS – Poco prima del big match contro la Juventus, Leiva è intervenuto ai microfoni di JTV, di Mediaset Premium, ‘Sky’ e del canale ufficiale biancoceleste: queste le dichiarazioni del calciatore.

LA GARA – “E’ una partita importante per noi e per la Juventus. Abbiamo giocato due volte contro di loro e sappiamo che è una partita molto difficile. Dobbiamo disputare una partita perfetta perché loro hanno giocatori fortissimi. Quella bianconera è una squadra di campioni, dobbiamo fare bene e vedere cosa succede alla fine: abbiamo fatto risultato due volte, vogliamo vincere anche la terza”.

PARTITA – “Partita speciale, però dopo mercoledì vogliamo ripartire. La squadra in questi due giorni è stata bene di testa e fisicamente, quindi dovremo giocare alla grande. Abbiamo già vinto due volte contro la Juventus, speriamo che oggi arrivi la terza. Abbiamo fiducia, serve la partita perfetta: i bianconeri hanno dei campioni, anche se abbiamo dimostrato che possiamo vincere con chiunque. L’importante è stare al massimo dal punto di vista mentale, il mister poi ha i tre cambi. La squadra è forte perché ha tanti giocatori”.

MOMENTO – “Sarà un’altra partita difficile, loro sono in un buon momento, hanno giocatori forti e difendono molto bene. Dovremo essere perfetti per vincere. Stiamo bene, quello che è successo in coppa è passato. Ora pensiamo al campionato e ai tre punti per rimanere in zona Champions. Abbiamo perso ma ci ha dato la sicurezza che siamo una squadra forte e possiamo continuare facendo bene”.