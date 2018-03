INTERVISTA. Luis Alberto all’intervallo: “Ora il secondo gol. Rete dedicata a F.Anderson”

INTERVISTA LAZIO SASSUOLO LUIS ALBERTO – La Lazio acciuffa il pari col Sassuolo pochi secondi prima della fine della frazione. Prima di tornare negli spogliatoi, l’autore della rete Luis Alberto è stato intercettato dai microfoni di Premium Sport: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, con più di un’occasione. Siamo riusciti a raggiungere il pareggio, ora nel secondo tempo dobbiamo fare uno o due gol per portare la vittoria a casa. Dedica per il gol? É per Felipe Anderson, gli avevo detto che se avessi segnato glielo avrei dedicato”.