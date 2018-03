INTERVISTA. Luis Alberto: “Sono contento per la partita. Complimenti a Felipe”

INTERVISTA LUIS ALBERTO LAZIO STEAUA – La Lazio vince 5-1 con la Steaua, passa il turno di Europa League, volando agli ottavi. Al termine della bellissima gara ha parlato Luis Alberto ai microfoni del canale telematico biancoceleste.

SULLA GARA – “Sono contento per la partita di oggi. Dobbiamo sacrificarci per la squadra. Felipe ha fatto una grande partita anche difendendo. È un giocatore che fa la differenza. Se manterremo questo ritmo, potremo raggiungere grandi obiettivi. La squadra stava bene mentalmente dopo la vittoria di lunedì e, a seguito di tale sfida, abbiamo capito che con l’intensità giusta avremmo passato il turno in Europa League.”

SUL GRUPPO – “Abbiamo tante partite e tutti avranno opportunità di giocare. Oggi abbiamo dimostrato che tutti possono far bene.”

SUL CAMPIONATO – “La partita di lunedì con il Verona ci ha dato positività. Adesso pensiamo a domenica al Sassuolo.”