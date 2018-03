INTERVISTA. Luiz Felipe: “Importante non aver preso gol. Siamo un gruppo unito”

INTERVISTA LUIZ FELIPE SASSUOLO LAZIO – La Lazio ha vinto contro il Sassuolo, imponendosi per 3-0. Al termine della gara Luiz Felipe è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste per commentare la gara.

LA GARA – “Il terreno di gioco era in buone condizioni oggi nonostante il freddo, mi sentivo bene in campo e la squadra si è ben comportata nell’arco match. Contro il Sassuolo siamo riusciti a dar seguito alle vittorie ottenute con l’Hellas Verona e con l’FCSB, senza prendere alcun gol; aver impedito ai nostri avversari di segnare è importante per noi che lottiamo per i vertici della classifica ed è fondamentale per i nostri obiettivi.”

PROSSIMI IMPEGNI – “Dobbiamo pensare al Milan, dopo alla Juventus e poi al Chievo. Pensiamo partita per partita.”

DIFESA – “Ogni difensore lavora tanto per contrastare ogni tipo di difensore, dobbiamo essere sempre attenti per contenere tutti gli attaccanti avversari della Serie A.”

GRUPPO – “Siamo tutti uniti. Oggi abbiamo fatto una foto dei 4 brasiliani. Ci aiutiamo e siamo sempre insieme, ma anche con gli altri delle altre nazionalità. Questa è una delle caratteristiche principali del nostro gruppo.”