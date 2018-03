INTERVISTA. Lulic: “Vogliamo vincere e tornare dove eravamo prima”

INTERVISTA LULIC LAZIO HELLAS – Prima della gara tra Lazio e Hellas Verona, Senad Lulic è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset Premium’, ‘Sky’ e del canale telematico biancoceleste per parlare dell’importante match.

LA GARA – “Speriamo di vincere con una grande prestazione. Ogni partita è quella della svolta. Non vinciamo da quattro gare ma la squadra gioca bene, mancano solo i risultati. Oggi è un’opportunità per portare a casa i tre punti e tornare dove stavamo prima. Con una prestazione da squadra, dobbiamo vincere perché guardando gli altri risultati oggi tocca a noi. Abbiamo un avversario difficile da affrontare ma davanti al nostro pubblico possiamo farcela. È una gara importante, dobbiamo giocare come sappiamo, da squadra e solo così possiamo portare il risultato a casa. Oggi giocando davanti al nostro pubblico sono fiducioso di poter vincere questa partita.“

RUOLO – “Ho occupato quasi tutte le posizioni nella mia carriera tranne portiere e difensore centrale: non mi importa dove mi mette l’allenatore, io voglio giocare. Va bene qualsiasi ruolo.

200 PRESENZE – “Siamo molto felici, sia io che Radu, di aver raggiunto questi traguardi con questa maglia. A Stefan gli auguro di superare altri giocatori, io proverò a giocare più partite possibili e alla fine vedremo. Ma oggi la cosa più importante è la partita che dobbiamo vincere.”