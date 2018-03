INTERVISTA. Lulic: “Un peccato uscire così, ma i rigori sono una lotteria. Complimenti a Gattuso” (VIDEO)

INTERVISTA LAZIO MILAN – L’hanno decisa i rigori la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e di quelli supplementari, ai calci dal dischetto il Milan ha avuto la meglio sulla Lazio ed è volato in finale di Tim Cup. Della gara ha parlato Senad Lulic ai microfoni del canale telematico biancoceleste e in zona mista.

LA GARA – “È un peccato uscire così. I calci di rigore sono una lotteria che oggi è andata dall’altra parte. La partita è stata molto equilibrata e molto difficile. Non dobbiamo sbilanciarci davanti. Se oggi avessimo preso gol sarebbe stato molto difficile recuperare. Siamo stati bravi ma anche loro. Siamo andati ai rigori ma purtroppo hanno vinto loro. C’è rammarico perché non abbiamo segnato a San Siro, dove abbiamo avuto molte occasioni. Oggi è stata una partita difficile, abbiamo cercato di non rischiare tanto avanti per non prendere gol. Abbiamo fatto una gara buona difensivamente ma ci è mancato il gol. Loro erano messi bene in campo e nessuno voleva rischiare tanto”.

MILAN – “Faccio i complimenti a Gattuso perché lui era un giocatore che difendeva e così è la sua squadra. Complimenti a loro per come lavorano tutti insieme.”

LAZIO JUVE – “Dobbiamo recuperare energie. Sabato giochiamo contro la Juve, una squadra molto forte. Come fatto fino ad adesso, siccome abbiamo una rosa molto ampia, giocheranno tutti. Il mister valuterà chi far giocare. Dobbiamo dimenticare questa delusione, anche se tenevamo tanto ad andare in finale. Dobbiamo rialzarci ed andare avanti in campionato. La Juventus non è facile da affrontare perché si gioca tra 3 giorni”.

LAZIO – “Siamo usciti tutti tristi e amareggiati. Tenevamo tanto ad andare a finale ma da domani pensiamo alla Juve. Pensiamo a come recuperare e come lavorare per la prossima gara”.

OCCASIONI – “Donnarumma è stato bravo ma anche noi alla fine dei supplementari abbiamo avuto un’occasione clamorosa. Abbiamo avuto fortuna sul tiro di Kalinic. Abbiamo fatto il massimo e i rigori erano inevitabili. Oggi purtroppo hanno vinto loro.”

SQUADRA – “Parlando con i compagni giocare diventa più facile. Mi trovo meglio a sinistra ma anche a destra ho fatto bene. Oggi dovevamo dare il massimo indipendentemente dalla posizione”.