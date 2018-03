INTERVISTA. Lulic: “Vogliamo arrivare fino in fondo. Felipe ha avuto qualche difficoltà ma…”

INTERVISTA LULIC LAZIO STEAUA – Al termine della gara tra Lazio e Steaua, vinta 5-1 dai biancocelesti, Senad Lulic è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per parlare della partita che ha permesso alla squadra di Inzaghi di passare il turno.

SULLA GARA – “A Bucarest abbiamo sprecato molto. Oggi dovevamo vincere per forza. Abbiamo sfruttato tutte le occasioni. Adesso testa al campionato. Giocare in Europa è diverso rispetto alla Serie A ma noi ce la mettiamo tutta e proviamo ad arrivare fino in fondo. Adesso pensiamo a domenica.”

SU FELIPE – “Felipe Anderson è un gran giocatore. Ha solo avuto qualche difficoltà dopo l’infortunio. Si è messo però a disposizione della squadra e oggi ha fatto quello che sa fare.”