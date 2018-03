INTERVISTA. Mario Rui: “La vittoria contro la Lazio ci darà molta carica per il futuro”

NAPOLI LAZIO MARIO RUI INTERVISTA – Mario Rui, terzino del Napoli, ha messo la sua firma nel 4-1 alla Lazio di Simone Inzaghi, siglando il terzo gol. Al termine della gara il difensore azzurro è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ rilasciando le seguenti dichiarazioni.

MOMENTO NAPOLI – “Ciò che mi fa più piacere è la maturità che ha raggiunto questa squadra perché oggi andare sotto con la Lazio e poi ribaltarla non era semplice. I quattro gol realizzati contro i biancocelesti ci danno molta carica per il futuro”.

DIFESA – “Ci sono ormai automatismi più che concreti nel reparto arretrato: oggi eravamo tre ex Empoli nella linea a quattro, ci conosciamo a memoria e poi questa sicurezza ed intesa in campo fa la differenza”.

RUOLO IN CAMPO – “Io mi sento a mio agio sulla sinistra, a prescindere che giochi più alto o più basso: se capita che devo accentrarmi lo faccio perché conosco i movimenti ma preferisco rimanere largo”.

GHOULAM – “Dispiace per il nuovo infortunio proprio quando stava per rientrare: conosciamo tutti le sue qualità, oggi la nostra vittoria è per lui”.