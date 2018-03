INTERVISTA. Marotta: “Oggi servirà concentrazione. Lazio non influenzata dalla gara col Milan”

LAZIO JUVE MAROTTA – A poco meno di mezz’ora dal fischio d’inizio del match contro la Lazio, l’ad della Juventus Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Premium: queste le sue dichiarazioni.

MOMENTO – “Ci sono partite importanti ma non determinanti per l’esito del campionato. Siamo concentrati solo su noi stessi. Normale avere diversi infortuni quando si gioca su 3 fronti, ma abbiamo allestito la rosa in maniera adeguata. La continuità di risultati è fondamentale per arrivare in fondo.”

LA GARA -” Oggi servirà motivazione e grande concentrazione. La sconfitta della Lazio ai rigori col Milan non influenzerà la loro gara.”

BALOTELLI – “Bello veder giocare Balotelli. E’ un giocatore importante, è un talento che potrà essere utile anche alla Nazionale, ma non rispecchia il profilo che andiamo a cercare e per questo la nostra attenzione non è su di lui”.