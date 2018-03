INTERVISTA. Milinkovic: “Contenti per la vittoria, voglio arrivare a dieci gol. Futuro? Sto bene qui!”

SASSUOLO LAZIO INTERVISTA MILINKOVIC – Sergej Milinkovic è stato autore di una stupenda prestazione nell’impegno contro il Sassuolo, vinto dalla Lazio al ‘Mapei Stadium’ per 3 a 0. Al termine della partita il serbo è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ e Mediaset Premium, queste le sue dichiarazioni.

GOL – “Sono a 9 gol ora, spero di arrivare a dieci”.

LA GARA – “Oggi era la prima di tre finali che ci attendono in settimana, siamo molto contenti di aver portato a casa questa vittoria. Venivamo da due vittorie che ci hanno dato fiducia, oggi era importare arrivare al successo e trovare il gol: ci siamo riusciti. Qui è sempre difficile, abbiamo fatto gol subito e poi abbiamo gestito con calma. Ora ci saranno due gare toste, bene vincere per prepararle al meglio”.

FUTURO – “Non penso al mercato, fanno piacere le voci ma io sono concentrato solo sulla Lazio. Come detto già in diverse occasioni tutto il resto non mi interessa, ora devo far bene con questa maglia”.