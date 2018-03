INTERVISTA. Milinkovic: “Stiamo tornando dove ci compete, diamo il 100% in ogni gara”

SASSUOLO LAZIO MILINKOVIC – Poco prima del fischio d’inizio tra Sassuolo e Lazio, Sergej Milinkovic è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste, di ‘Premium’ e ‘Sky’: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “La partita col Verona ci ha dato fiducia e stiamo tornando dove ci compete. Inevitabile pensare alla sfida di Coppa Italia, ma diamo il 100% in ogni gara. Turnover? Chiunque giochi deve dare il massimo”.

LAZIO – “Possiamo giocarcela in ogni competizione. Non abbiamo fatto bene nelle scorse partite ma ora stiamo tornando e questo è l’aspetto più importante per noi. Speriamo che anche quella di oggi sia una partita positiva e dovremo preparaci anche alle prossime gare. È importante per noi essere ancora in lotta su ogni fronte: pensiamo partita per partita e daremo certamente il nostro massimo”.