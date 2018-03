INTERVISTA. Mirabelli: “Ora si fa dura, ma ci siamo ritrovati con Gattuso”

LAZIO MILAN INTERVISTA MIRABELLI – Tra pochi minuti Lazio e Milan si affrontano per il return match delle semifinali di Coppa Italia. Una sfida che il ds rossonero Massimiliano Mirabelli ha presentato a Rai Sport:

GARA – “Ora si fa più dura, abbiamo troppe partite una dietro l’altro contro squadre importanti. Ma è anche vero che la squadra si è ritrovata. Noi quando abbiamo scelto Gattuso sapevamo l’importanza della nostra scelta. La proprietà cinese ci ha detto che potevamo prendere chiunque e lo abbiamo scelto”.

PROGETTO – “Il dottor Fassone è il numero uno in queste cose e siamo tranquilli. Noi lavoriamo a 360 gradi per potenziare la squadra senza voler cedere i migliori giocatori. Siamo all’inizio di questo progetto, per noi esiste solo il concetto di integrare alcuni elementi con quelli che abbiamo già”.

REINA – “Se vogliamo parlare con Reina, parleremo con il Napoli per il calciatore”.

GATTUSO – “Speriamo di continuare con questo trend, Gattuso, lo staff e i ragazzi stanno lavorando bene. Non dimentichiamoci che abbiamo una delle squadre più giovani d’Europa e sappiamo che dobbiamo lavorare a lungo termine”.

CUTRONE – “Tutti lo davano per partente, ma crediamo in lui e lo abbiamo confermato. Noi lo conoscevamo bene, forse era una sorpresa, ma per voi” .