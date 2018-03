INTERVISTA. Murgia: “Una vittoria ci voleva, testa a giovedì. Leiva? Un esempio”

LAZIO VERONA MURGIA – Un successo meritato e che ha riportato la Lazio al quarto posto, quello di stasera contro l’Hellas Verona. Ai microfoni del canale tematico biancoceleste, anche Murgia ha detto la sua sulla gara.

LA GARA – “Siamo entrati in campo con cattiveria e determinazione, serviva questo per tornare a vincere. Ci mancava anche qui in casa, ora abbiamo la testa a giovedì per un appuntamento molto importante.”

OBIETTIVI – “Guardiamo partita dopo partita: non pensiamo alla classifica, ma a portare in campo le nostre idee e la forza del gruppo. Il quarto posto è una soddisfazione, ma il campionato è ancora lungo e con tante partite insidiose. A Bucarest avevamo davanti una squadra che è partita molto aggressiva. Abbiamo fatto una buona partita e siamo stati sfortunati anche se ci è mancata cattiveria sotto porta. Ora dobbiamo cercare di ribaltare il risultato.”

LEIVA – ” Lucas è tra i più forti di tutta la Serie A. Ha esperienze e umiltà. Aiuta noi giovani dal punto di vista umano, è una guida e un esempio. Lo dimostra sia in campo che fuori”.