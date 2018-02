INTERVISTA. Nani: “Questa sera vogliamo vincere. Dovremo dare tutto”

NANI INTERVISTA NAPOLI LAZIO – Prima del big match al San Paolo tra Napoli e Lazio, Nani è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste, di ‘Mediaset Premium’ e di ‘Sky’ per parlare della gara.

LA PARTITA – “Il calore della gente è uno degli aspetti più belli del calcio. Abbiamo voglia di fare bene e di vincere questa sera perché sappiamo che oggi affrontiamo una squadra forte, che ha giocatori importanti in rosa ma vogliamo dimostrare di essere sul loro stesso livello. Oggi abbiamo l’opportunità per fare bene e vogliamo tornare sui livelli ai quali abbiamo abituato i nostri sostenitori. Abbiamo fiducia, la nostra è una squadra molto valida tecnicamente. In campo dovremo dare tutto.”

MOMENTO LAZIO – “Vogliamo ripartire dopo le due sconfitte contro Milan e Genoa: dobbiamo ritrovare la forma migliore perché da adesso ci saranno molte partite importanti ravvicinate. Oggi è il primo impegno e vogliamo onorarlo portando a casa dei punti”.