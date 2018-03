INTERVISTA. Nicolas: “Lazio squadra forte, una delle favorite per la Champions” (VIDEO)

LAZIO VERONA NICOLAS – Al termine del match contro la Lazio, l’unico ammonito della gara Nicolas è intervenuto in zona mista: ecco il commento del portiere dell’Hellas Verona.

LA GARA – La Lazio è forte, sapevamo che venire qui a far punti non sarebbe stato facile. Sapevamo che la Lazio avrebbe spinto all’inizio. Non mi è sembrata in crisi, è una squadra che gioca con personalità, gioca bene. Squadra da Champions? Difficile dirlo, ma è tra le favorite.”

VERONA – “Noi non possiamo permetterci di sbagliare, dobbiamo fare i punti e cercare di fare meglio.