INTERVISTA. Padoin: “Il gol di Immobile è strepitoso, non a caso è il capocannoniere della Serie A”

CAGLIARI LAZIO INTERVISTA PADOIN – La meraviglia di Immobile all’ultimo secondo permette alla Lazio di strappare un pareggio in terra sarda al termine di una partita dove purtroppo protagonista in negativo è ancora l’arbitraggio. Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ per commentare il 2 a 2 del ‘Sardegna Arena’: queste le sue dichiarazioni.

ASTORI – “Non lo conoscevo come compagno di squadra ma lo avevo incontrato tante volte in campo da avversario: situazione indescrivibile, fa tanto male”.

LA GARA – “C’è positività nel descrivere la partita, abbiamo fatto un’ottima gara al cospetto di una squadra che ha un potenziale offensivo tra i migliori in Serie A. Dal punto di vista motivazionale ci abbiamo creduto sino alla fine ma il gol di Immobile ci ha tolto tre punti che sarebbero stati fondamentali per la lotta salvezza”.

CAMPIONATO – “A Benevento dobbiamo assolutamente prendere punti: quest’anno non è come l’anno scorso dove tre squadre erano destinate alla retrocessione da mesi. In questa stagione anche le ultime stanno lottando ottenendo vittorie importanti: dobbiamo rimanere concentrati sino alla fine”.

GOL DI IMMOBILE – “Da avversario non posso dire niente se non che è stato un gol strepitoso che pochi attaccanti sanno fare. Posso solo fare i complimenti, non a caso è il bomber della Serie A e secondo me vincerà la classifica capocannonieri. Ha una squadra che lavora per lui e in campo si vede”.