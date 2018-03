INTERVISTA. Parolo: “Al Var vedevano un’altra partita. Dobbiamo essere superiori e vincere ugualmente”

PAROLO INTERVISTA CAGLIARI LAZIO – Tante le polemiche nel post-partita di Cagliari-Lazio. L’arbitraggio della gara ha fatto molto discutere. Anche Marco Parolo ai microfoni del canale telematico biancoceleste ha parlato della gara e in particolare del Var.

VAR – “Non vogliono vedere la tv perché i rigori sono talmente clamorosi che dovrebbero darceli. Immobile non aveva nessun vantaggio a tuffarsi. Le dinamiche devono essere analizzate meglio. Gli arbitri hanno la tecnologia che deve essere utilizzata in maniera consapevole. Dovrebbero almeno vederlo, poi ognuno prende le decisioni che vuole. Ci sarà la Var spenta quando giochiamo noi. Guida ci ha detto che per lui non era rigore e anche al Var hanno detto la stessa cosa. Forse stavano vedendo un’altra partita”.

MOMENTO LAZIO – “Non è facile combattere contro gli arbitri. Dobbiamo essere superiori e capire che dobbiamo essere compatti e non prendere gol. Siamo stati bravi a prendere un punto con un gran gol di Ciro. Dobbiamo essere bravi a portare a casa le partite come fanno le grandi squadre. Gli episodi sono stati a favore loro e il Var ci ha penalizzati. E’ giusto lamentarci ma anche analizzare il momento”.

EUROPA LEAGUE – “Giovedì abbiamo una partita importantissima e dobbiaamo giocarcela sapendo che dobbiamo vincerla. Dobbiamo avere la voglia di fare una grande partita. Il punto ci dà un po’ di linfa positiva, dobbiamo portarcela fino a giovedì dove ci aspetterà una partita davvero difficile”.

LA GARA – “Il Cagliari è stato bravo: giocavano le palle lunghe su Pavoletti. Hanno creato poco ma sono stati bravi a sfruttare le loro occasioni. Noi non siamo stati bravi a sfruttare gli spazi. Però due gol li abbiamo fatti e c’era anche il rigore per noi. Alcune partite le devi vincere anche se non sei brillante”.