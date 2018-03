INTERVISTA. Parolo: “Contenti della vittoria, agli Ottavi preferirei una squadra straniera” (VIDEO)

LAZIO FCSB INTERVISTA PAROLO – Grande prestazione della Lazio che vince per 5 a 1 la partita di ritorno contro l’FCSB e si qualifica per gli Ottavi di Europa League. Al termine della gara il vice-capitano Marco Parolo ha preso parola a ‘Sky’ e in ‘mixed zone’: queste le dichiarazioni.

EUROPA LEAGUE – “Contenti della vittoria, giocare in Europa è sempre bello ed emozionante, vogliamo andare il più avanti possibile”

ATTEGGIAMENTO – “In Europa abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, rispettando sempre l’avversario. All’andata siamo stati sfortunati, oggi invece subito bravi a mettere la gara sui binari giusti. Volevamo dimostrare di valere gli Ottavi e lo abbiamo fatto sin da subito”.

STATO DI FORMA – “C’è stato un bel confronto con la squadra, abbiamo capito che dobbiamo riprendere a correre tutti insieme e a remare dalla stessa parte: gli attaccanti oggi ci hanno dato una grande mano in fase difensiva”.

FELIPE E LUIS INSIEME – “Anderson e Luis Alberto sono giocatori formidabili, vorrei sottolineare quanto di buono hanno fatto anche in fase difensiva, correndo molto e non risparmiandosi mai. Bisogna correre nel calcio, nessuno deve mai risparmiarsi, poi davanti le qualità per fare gol non mancano. Con gli spazi che lasciavano dietro i difensori rumeni Luis Alberto e Felipe hanno potuto sfruttare al meglio le loro qualità”.

EURO-RIVALE – “Ora cominciano a diventare tutte forti, vediamo chi arriverà: noi sappiamo che a prescindere dall’avversario dovremo cercare di andare più avanti possibile e non temere nessuno perché siamo la Lazio. Andare a giocare all’estero è più bello, giochiamo in Italia tutto l’anno, sarebbe meglio non incontrare una squadra nazionale”.