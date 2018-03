INTERVISTA. Patric: “Ottima prestazione, Felipe è devastante. Sono sempre pronto per la squadra”

INTERVISTA PATRIC LAZIO STEAUA – Dopo la partita tra Lazio e Steaua che ha permesso ai biancocelesti, grazie al 5-1, di volare agli ottavi di Europa League, ai microfoni del canale telematico biancoceleste è intervenuto Patric.

SULLA GARA – “Abbiamo interpretato bene la sfida sin dal primo minuto. Sapevamo che se avessimo proposto il nostro gioco davanti alla nostra gente, la gara sarebbe stata più facile rispetto a quella d’andata. La Steaua vanta calciatori molto forti, ma abbiamo offerto un’ottima prestazione sin dal primo all’ultimo chiudendo la prima frazione sul 3-0. Ci siamo sacrificati tanto, quando giochiamo così i risultati si vedono. Quest’oggi gli attaccanti si sono sacrificati tanto e noi non abbiamo sofferto nelle retrovie. Siamo scesi con il giusto approccio e ciò è stato fondamentale: chiudere la prima frazione sul 3-0 ha dimostrato tutta la nostra preparazione mentale per la sfida.”

SU FELIPE – “Ho fatto i complimenti a Felipe Anderson perché è fortissimo ed è devastante. Gli ho detto di continuare così. Siamo felici di vederlo giocare in questo modo, quando mette in mostra questa voglia è inarrestabile. Se continuerà a comportarsi così, il brasiliano ci darà sicuramente una grande mana.”

SULLA CONDIZIONE – “L’ultima gara che avevo fatto è risaliva al 23 dicembre, non era facile essere pronto per l’appuntamento di questa sera: credo di avere una testa forte ed ho sempre lavorato ogni giorno come un titolare, è stato difficile, ma questo dimostra la mia mentalità. Provo sempre a farmi trovare pronto sempre dal mister.”