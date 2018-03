INTERVISTA. Pecchia: “Oggi eravamo venuti a Roma per fare punti ma la Lazio era molto carica”

INTERVISTA PECCHIA LAZIO HELLAS – Al termine della gara tra Lazio e Hellas Verona, l’allenatore degli scaligeri Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ per commentare la gara.

LA GARA – “Ad inizio gara abbiamo avuto due-tre occasioni in contropiede che se sfruttate a dovere potevano cambiare l’esito della partita ma di fronte avevamo un’ottima compagine. La Lazio era molto carica, ci ha sempre tenuto troppo bassi e con il passare dei minuti è stato sempre più difficile creare occasioni da gol. Eravamo venuti qui per prendere dei punti, non ci siamo riusciti”.

LOTTA SALVEZZA – “Per salvarci dobbiamo avere la mentalità di voler fare punti in qualsiasi campo contro chiunque: al di la del calendario noi dobbiamo guardare gara dopo gara e prendere i punti per rimanere in Serie A”.