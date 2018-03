INTERVISTA. Radu: “Commosso per il premio ricevuto. Un grazie ai tifosi, da sempre al mio fianco” (VIDEO)

INTERVISTA RADU LAZIO HELLAS VERONA – Al termine della partita tra Lazio e Hellas Verona, Stefan Radu, che è stato premiato da Lotito prima della gara per le 300 partite, ha parlato ai microfoni del canale telematico biancoceleste e in zona mista.

PREMIO – “Sono molto contento e commosso per il premio ricevuto. 300 presenze sono davvero un bel traguardo. Sono entrato nei primi 10 giocatori della Lazio. Sono davvero emozionato dopo questo traguardo e questa vittoria ottenuta dopo un periodo difficile. Ringrazio tutti i miei compagni, gli allenatori, la società e i tifosi che mi hanno sempre trasmesso una carica enorme. Sono contento di questa cosa: i tifosi sono sempre stati al mio fianco. La cosa più importante è stata la nostra vittoria. Stasera più delle 300 partite contava la vittoria. Sono 10 anni che sto a Roma, non immagino la mia vita lontano da qui.”

CHAMPIONS – “Adesso tutte le squadre sono più concentrate perché si vogliono salvare ed è un po’ più dura. Stiamo dando tutto per ottenere un posto in Champions.”

STEAUA BUCAREST – “I giornalisti rumeni mi hanno criticato dicendo che dopo la partita a Bucarest non mi sono fermato con la gente. Ho sempre cercato di parlare con i tifosi, ho sentito sempre quello che vogliono e loro mi hanno fatto sentire importante. Dobbiamo pensare bene alla partita di giovedì perché questa vittoria ci dà un po’ di speranza ma dobbiamo continuare a vincere. Ci vuole una prestazione come stasera perché la squadra è stata sempre in partita e si è visto il gruppo di prima. L’Europa League è molto importante: non vogliamo lasciarla scappare. Sicuramente giovedì daremo tutto per passare il turno.”

LAZIO – “I compagni possono scrivere due libri per gli scherzi che ho fatto. Qui ho vissuto momenti belli e brutti. In una carriera ci sono entrambi i momenti. I compagni mi apprezzano, li ringrazio e lotterò sempre per loro.”

INZAGHI – “Con Inzaghi ho un rapporto di rispetto. Sappiamo che non siamo più compagni, lui è l’allenatore e io il giocatore, ma abbiamo un legame bellissimo.”

LULIC – “Lulic è un eroe, io lo chiamo così. È l’uomo della storia e io spero per lui che superi le mie 300 presenze.”