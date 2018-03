INTERVISTA. Romagna: “Cambiare numero era un gesto dovuto. Oggi ottima prestazione contro una grande”

CAGLIARI LAZIO INTERVISTA ROMAGNA – La meraviglia di Immobile all’ultimo secondo permette alla Lazio di strappare un pareggio in terra sarda al termine di una partita dove purtroppo protagonista in negativo è ancora l’arbitraggio. Filippo Romagna, difensore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ per commentare il 2 a 2 del ‘Sardegna Arena’: queste le sue dichiarazioni.

ASTORI – “Cambiare il mio numero di maglia da 13 a 56 era un gesto dovuto, di rispetto verso un grande calciatore ma soprattutto un grande uomo. Una forte emozione oggi scendere in campo, ci siamo abbracciati tutti per darci forza. Bisogna essere uniti, è stato un bel momento”.

LA GARA – “Abbiamo fatto un’ottima partita, una grande prestazione mettendo in difficoltà una delle squadre più forti del campionato dall’inizio alla fine. Non siamo riusciti ad ottenere la vittoria per pochi secondi ma questa gara ci dà lo stesso tanta fiducia per il proseguimento del campionato”.