INTERVISTA. Romagna: “Daremo il massimo per il ricordo di Astori”

ROMAGNA CAGLIRI LAZIO – Nel pre partita Filippo Romagna ha parlato ai microfoni del canale tematico biancoceleste e su Mediaset Premium, prima della sfida contro la Lazio. Il rossoblù si è soffermato sulla scelta del numero: “Ho preso la maglia 56 come data di nascita di mio padre, è giustissimo che sia stato ritirato il 13 per Davide. Dobbiamo dare il massimo anche per lui. Sarà una gara difficile, ma l’abbiamo preparata bene nonostante la settimana difficile. Il giorno dopo la gara ho mandato un messaggio al direttore Rossi perché non volevo più indossare quella maglia per rispetto di Davide ma già ci avevano pensato e sono stato molto felice. Oggi sarà una partita importante, è stata una settimana strana ma abbiamo un motivo in più per vincere”.