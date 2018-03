INTERVISTA. Rugani: “Gara dura, giornata chiave. La Lazio è forte, non sarà facile”

LAZIO JUVENTUS – Poco prima del big match contro la Lazio, il difensore della Juventus Daniele Rugani è intervenuto ai microfoni di JTV, Mediaset Premium, ‘Sky’ e del canale ufficiale biancoceleste: queste le dichiarazioni del calciatore.

LA GARA – “È una gara dura, giornata chiave per il campionato per i tanti scontri diretti. Oggi è importante vincere. Ci vuole una grande prova come grande è la Juve. Il campo è duro. La Lazio è una squadra forte, con giocatori di alto livello. Non sarà facile. Dobbiamo vincere sempre ora che ci avviciniamo alla fine del campionato. La Lazio ha individualità importanti, servirà attenzione.”

NAPOLI – “Il Napoli? Va forte ma pensiamo a noi”.

TURNO – “Un turno molto importante per noi, come per tutti. Il campionato si avvicina alla fine quindi tutte le partite sono importanti e da vincere. Sappiamo come gestire gli impegni ravvicinati: non pensiamo alla Champions, prima c’è la Lazio e siamo concentrati solo sulla partita di oggi”.