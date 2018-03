INTERVISTA. Sarri: “Nel primo tempo ci siamo fatti trascinare dalla Lazio, poi…” (VIDEO)

GHOULAM – “L’infortunio di Ghoulam ci ha colpito dal punto di vista emotivo e morale, stamattina si è fermato Chiriches… sono stati due giorni sofferti. Mario Rui sta crescendo enormemente, nella scorsa stagione aveva fatto solo due partite. E’ forte nell’uno contro uno, qualità tecniche buone, non ha la forza dirompente di Ghoulam in fase di spinta. Nel secondo tempo mi sono divertito, ho avuto la fortuna di vederlo dall’alto e mi dava gusto. Noi cerchiamo di stare avulsi dalle sensazioni che ci possono arrivare dall’esterno, questo è un pubblico molto più maturo di quello che si descriveva qualche anno fa”.

LAZIO – “Se giochiamo come nel secondo tempo possiamo vincere con tutti, se giochiamo come il primo abbiamo problemi. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che non a caso è la terza forza del campionato. Nel primo tempo l’hanno messa sulla fisicità mettendoci in difficoltà. Se vai sotto in una partita contro una squadra come la Lazio è un problema. Dobbiamo migliorare in questo”.