INTERVISTA. Strakosha: “Sconfitta immeritata, in campo abbiamo messo tanta voglia” (VIDEO)

LAZIO JUVENTUS INTERVISTA STRAKOSHA – Finisce con una beffa per la Lazio il primo big match della 27esima giornata: una magia di Dybala all’ultimo respiro regala alla Juventus tre punti pesantissimi in chiave scudetto. Al termine della partita Thomas Strakosha, eroe della gara di andata, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’, in ‘mixed zone’ e del canale tematico biancoceleste e in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Oggi sono stati fortunati loro, non credo loro abbiano avuto più voglia di noi di vincere la partita. In campo eravamo messi molto bene, siamo arrivati un pò stanchi ma abbiamo perso immeritatamente. Contro la Juventus devi aspettarti di tutto, ma questo non cambia il nostro valore: siamo una squadra forte”.

FATICHE DI COPPA – “E’ normale che i 120 minuti di mercoledì si siano fatti sentire alla fine però nonostante la stanchezza non abbiamo demeritato. Spiace perdere così”.

MOTIVAZIONI – “Abbiamo perso contro Milan e Juventus, non dobbiamo abbatterci assolutamente. Il nostro valore lo abbiamo fatto vedere in più di un’occasione, dalla prossima dobbiamo tornare a vincere e stare sereni. C’è delusione ma ora guardiamo avanti, siamo una grande squadra e centreremo i nostri obiettivi.”.

GOL DI DYBALA – “Certamente ci sono le qualità ma sicuramente ha avuto fortuna altrimenti sotto le gambe di Parolo non sarebbe passato”.