INTERVISTA. Tare: “Felipe è un ragazzo d’oro ma deve crescere. Ci abbiamo parlato, e…”

NAPOLI LAZIO TARE – Manca poco al big match della 24esima giornata di campionato tra Napoli e Lazio. Poco prima della gara, il ds biancoceleste Igli Tare ha voluto però chiarire la situazione legata a Felipe Anderson: queste le sue dichiarazioni a Mediaset Premium.

CASO FELIPE – “Intanto chiarisco che non c’è stata alcuna richiesta di cessione da parte del giocatore. La cosa principale, che vale per tutti, è che il gruppo conta più del singolo. Questa è una regola ben chiara all’interno dello spogliatoio. Felipe Anderson è un ragazzo d’oro e un giocatore con grandi qualità, ma deve crescere sotto altri aspetti per essere importante per la squadra. Io e Peruzzi ci abbiamo parlato e spero che lui abbia capito, perché per noi è una risorsa: per raggiungere i nostri obiettivi c’è bisogno che tutti remino dalla stessa parte.”

NAPOLI – “Stasera affrontiamo la capolista, su un campo difficile ma in passato abbiamo vinto anche in casa della Juve e vincere oggi significherebbe dimenticare le sconfitte precedenti. Chi vive l’atmosfera di questa squadra sa che è in buona salute. Purtroppo abbiamo dei cali di tensione, è un errore che va eliminato per il futuro. Luis Alberto biondo? Mi piacciono molto i capelli così, li porta bene”.