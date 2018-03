INTERVISTA. Tare: “Sono fiducioso sul passaggio del turno. Troveremo un sostituto di De Vrij”

LAZIO FCSB INTERVISTA TARE – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-FCSB il ds Igli Tare ha preso parola a ‘Sky’. Queste le sue dichiarazioni.

DE VRIJ – “Stefan è un ragazzo serio, un professionista: darà il massimo sino alla fine del contratto anche perché è il suo lavoro. I procuratori non si sono comportati in buona maniera, quindi è stato impossibile trovare un accordo: sono stati quattro anni ricchi di soddisfazioni, speriamo di concludere nel migliore dei modi”.

LAZIO-FCSB – “Sono fiducioso sul passaggio del turno, la partita di andata ha fatto vedere che la Lazio ha tutte le carte in regola per andare agli Ottavi”.

SOSTITUTO DE VRIJ – “L’unica cosa che non mi preoccupa nel calcio è trovare un giocatore: è pieno e sono sicuro che troveremo un sostituto all’altezza. La Lazio va avanti anche senza De Vrij, il mio obiettivo da direttore sportivo è far riconoscere la piazza biancoceleste come un punto di arrivo e non di partenza”.