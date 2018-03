INTERVISTA. Tare: “L’obiettivo è il campionato, oggi fondamentale”. Poi su De Vrij…

TARE CAGLIATI LAZIO – Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Mediaset Premium prima del match delle 15.00 della Lazio contro il Cagliari: “Si riparte da due settimana fa. Adesso siamo nella fase cruciale del campionato, dobbiamo fare meno errori possibili su un campo molto difficile e contro una squadra in cerca di punti per la salvezza. Non sarà facile ma dobbiamo uscire vincenti. I due pareggi e la sconfitta sono stati analizzati nel modo giusto con la squadra, il gioco c’era ed era buono ma alcuni errori hanno condizionato le gare. Ora continuiamo così perché prima o poi le vittorie arriveranno.

OBIETTIVO – “L’obiettivo principale per noi è il campionato perché la Champions è il nostro scopo, fondamentale per la crescita della società. Allo stesso tempo però la gara con la Dinamo Kiev di giovedì non verrà snobbata. De Vrij? Oggi gioca, non ci sono problemi. Ci sono state delle cose burocratiche da chiarire”.