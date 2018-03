INTERVISTA. Tare: “L’obiettivo primario rimane il campionato ma oggi vogliamo fare bene”. E su Felipe…

FCSB LAZIO INTERVISTA TARE – Mancano pochi minuti all’inizio del match di andata dei Sedicesimi di Europa League tra l’FCSB e la Lazio. Il ds biancoceleste Igli Tare ha preso parola a ‘Sky’: queste le sue dichiarazioni.

TURNOVER – “Il turnover è necessario per recuperare le energie per il campionato che resta il nostro obiettivo principale. Nonostante i tanti cambi siamo fiduciosi, chi scenderà in campo darà il massimo”.

LA GARA – “Oggi più che alcune risposte cerchiamo delle conferme: in Europa abbiamo sempre fatto bene, vogliamo continuare così anche se non sarà facile. Ci saranno quasi 50mila spettatori presenti e l’FCSB non ha nulla da perdere. La speranza è quella di portare a casa un risultato favorevole per poi chiudere il discorso qualificazione a Roma”.

FELIPE ANDERSON – “E’ un ragazzo giovane, ha capito che ha sbagliato e da quando è rientrato ha dimostrato tanta voglia di riconquistare il mister e tutto l’ambiente. Ha capito l’errore, siamo fiduciosi sulle sue capacità e che farà bene”.

GRUPPO LAZIO – “La qualità del gruppo è veramente alta: dobbiamo essere consapevoli che la stagione è lunga, abbiamo bisogno di tutti quanti per fare bene sempre. Tutti devono sentirsi parte del gruppo e il mister Inzaghi è bravissimo in questo: ha un ottimo rapporto con tutti”.