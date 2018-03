INTERVISTA. Tare: “Per Milinkovic rifiutata maxi offerta. Obiettivo? Quarto posto e Coppa Italia”

SASSUOLO LAZIO TARE – A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Sassuolo e Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Oggi basta che vinciamo, poi i tifosi saranno felici comunque. Siamo chiamati in causa per dare un’altra grande prestazione, contro una squadra che cerca punti salvezza. Abbiamo passato il momento no e adesso dobbiamo guardare avanti.”

LUIZ FELIPE – Luiz Felipe? Si è guadagnato lo spazio da solo quest’anno. Per il futuro sarà un punto di riferimento importante per questa Lazio. La cosa che conta più dei numeri è il risultato sportivo.”

MERCATO – “La squadra è stata costruita per raggiungere certi obiettivi e fino alla fine dell’anno non ci saranno più pensieri al mercato. Le voci fanno parte del lavoro e dobbiamo saperci convivere.”

MILINKOVIC – “Le voci su Milinkovic Savic al Real? Non penseremo al mercato fino a fine stagione: dobbiamo concentrarci sugli obiettivi di campo. Su Sergej non saprei fare valutazioni, ma 70 milioni sono troppo pochi, li abbiamo già rifiutati quest’estate.”

LAZIO – “Noi vogliamo fare della Lazio un punto di arrivo per i giocatori. Serve ancora crescere molto, ma è il nostro obiettivo.”

OBIETTIVI – “Vogliamo vincere la Coppa Italia e raggiungere la Champions. Non snobberemo l’Europa League ma l’obiettivo principale è essere nei primi 4 posti”.