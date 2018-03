INTERVISTA. Tare: “Oggi conta solo vincere. Nani è un grande professionista, sarà molto utile”

LAZIO DINAMO KIEV TARE INTERVISTA – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Dinamo Kiev, partita d’andata degli Ottavi di finale di Europa League, Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti, ha preso parola ai microfoni di ‘Sky’: queste le sue dichiarazioni.

CONDIZIONE MENTALE – “E’ stata una settimana difficile, abbiamo subito due sconfitte contro Milan e Juventus più sfortunate che meritate. La squadra in entrambe le gare ha giocato però alla pari, se non meglio: da questo dobbiamo prendere fiducia. Oggi abbiamo una grande occasione per ripartire, in una partita importante e davanti al nostro pubblico”.

LA GARA – “Dobbiamo affrontare la partita con il giusto atteggiamento sin dai primi minuti: la Dinamo Kiev è una squadra fisica, fare risultato oggi ci aiuterebbe in vista della partita di ritorno. Sappiamo che è difficile andare in Ucraina per il clima e l’ambiente quindi oggi un solo imperativo: vincere!”

NANI – “E’ uno dei professionisti che stimo maggiormente, è un grande nome del calcio mondiale e il suo atteggiamento è sempre esemplare. Si è messo a disposizione della società e del mister ma davanti ha giocatori di altissimo livello come Luis Alberto, Felipe Anderson e il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile. Ne ho parlato con Inzaghi, siamo sicuri che da qui sino alla fine della stagione sarà utile alla squadra”.