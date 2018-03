INTERVISTA. Tare: “Oggi mi aspetto risposta mentale. de Vrij? Doveva essere riconoscente”

LAZIO JUVENTUS TARE – Poco prima del big match contro la Juventus, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Oggi mi aspetto una risposta mentale più che fisica dalla squadra dopo la sfida di Coppa Italia. La Juventus la conosciamo bene, servirà una grande prestazione”.

DE VRIJ – “Con De Vrij non doveva finire così, quando tutto si sarà concluso spiegherò come sono andate le cose. Doveva essere più riconoscente nei confronti della società, ma la Lazio non rincorre nessuno. Inter? So dove andrà, ma non sarò io a dirlo. Accettiamo questo verdetto e sono sicuro che fino alla fine della stagione darà il massimo. Poi con grande rispetto le strade si divideranno, so anche dove andrà. Parametri zero verso il Nord? Il vento li porta lì (ride, ndr)”.