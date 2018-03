INTERVISTA. Valoti: “La Lazio è forte ma noi ce la giocheremo”

INTERVISTA VALOTI LAZIO HELLAS VERONA – Poco prima del calcio di inizio del match tra Lazio e Verona, Mattia Valoti, centrocampista della squadra veneta, è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset Premium’, ‘Sky’ e del canale telematico biancoceleste.

LA GARA – “Siamo consapevoli di affrontare una squadra difficile, una squadra che è lì a lottare per la Champions. Sappiamo di affrontare una squadra molto difficile, dopo queste sconfitte di sicuro sarà arrabbiata. Cercheremo di giocarcela, anche noi abbiamo le nostre carte. Noi siamo venuti qui non per fare una passeggiata ma per giocarcela”

VITTORIA CON LA FIORENTINA – “Bene con le big? A Firenze abbiamo fatto una grande partita e siamo riusciti a portare a casa una vittoria pesante e cerchiamo di fare altrettanto. E’ fondamentale portare a casa qualche punto anche sui campi difficili se vogliamo giocarci le nostre carte per la salvezza”.

SALVEZZA – “Sono lì anche il Crotone e il Sassuolo. Sappiamo che La vittoria del Benevento ha lasciato fermo il Crotone, siamo a cinque punti e quindi per il discorso salvezza è ancora tutto aperto. Sappiamo che il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo partita per cercare di accumulare più punti possibili. Credo che lo stesso valga per la Lazio: è ancora tutto aperto anche per la Champions League”.