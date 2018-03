INTERVISTA. Wallace: “Oggi prova importante, vogliamo arrivare in alto”

INTERVISTA SASSUOLO LAZIO – Nel post-partita di Sassuolo-Lazio, è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste Wallace, per parlare della gara che ha visto la sua squadra imporsi sui neroverdi per 3-0.

FREDDO – “Ho già giocato con questo freddo. Con lo Zenit quando giocavo a Monaco abbiamo giocato in Champions e faceva freddissimo. Oggi siamo contenti perché abbiamo fatto bene.”

LA GARA – “L’inizio della partita non è stato facile perché loro si muovono bene. Segnare subito è stata una cosa buona. Quando non prendiamo gol siamo felici.”

CAMPIONATO – “Il campionato è difficile e dobbiamo trovare il modo di stare sempre bene. Abbiamo un obiettivo e vogliamo arrivare lì. Oggi una prova importante abbiamo trovato un campo difficile ma abbiamo vinto. Questo dimostra che vogliamo arrivare in alto. Non potrò vedere Roma-Milan perché saremo in viaggio. Oggi abbiamo fatto bene, vediamo che succede stasera. Se la Roma perde meglio per noi: se vince noi dobbiamo solo fare meglio. Non dobbiamo aspettare che loro perdano ma dobbiamo stare attenti a prescindere.”

MILAN – “Il Milan ha una grande squadra e grandi giocatori. Dopo questa partita loro recupereranno. Loro sono forti ma anche noi abbiamo le nostre qualità e sappiamo ciò che dobbiamo fare. Se facciamo del nostro meglio possiamo anche vincere.”