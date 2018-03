INTERVISTA. Caicedo: “Siamo stati sfortunati, ci è mancato il gol. Bisogna vincere”

INTERVISTA LAZIO STEAUA CAICEDO – La Lazio esce sconfitta dalla gara contro lo Steaua Bucarest: all’Arena Nationala finisce 1-0 per i padroni di casa. Al termine dal match Felipe Caicedo è intervenuto in zona mista per commentare i sedicesimi d’andata di Europa League: queste le dichiarazioni del calciatore.

LA GARA – “Loro hanno fatto una buona partita, noi abbiamo creato occasioni, ma la fortuna oggi non era dalla nostra parte. Dobbiamo continuare a lavorare, il momento è delicato e dobbiamo essere un gruppo ancora più unito. Lunedì abbiamo un’altra opportunità in casa per fare meglio, bisogna vincere per noi e i tifosi. Abbiamo fatto una gara d’alto livello, ma ci è mancato il gol, a loro è bastata un’opportunità. Il ritorno? Dobbiamo vincere e giocare come una finale. Ma anche lunedì: il nostro sogno è vincere e lunedì è una bella occasione”.