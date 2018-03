INTERVISTA. Callejon: “Vittoria pesante contro una grande squadra. Per lo scudetto…”

NAPOLI LAZIO CALLEJON INTERVISTA – Il gol di Josè Callejon è stato forse il più importante nella serata del Napoli: lo spagnolo ha infatti realizzato la rete del pareggio pochi secondi prima della fine del primo tempo, permettendo ai suoi di non andare a riposo in svantaggio. L’esterno azzurro, al termine della partita, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ per commentare la vittoria sulla Lazio: queste le sue dichiarazioni.

DEDICA DELLA VITTORIA – “Questa vittoria è molto pesante, contro una Lazio ben messa in campo e che nel primo tempo ci ha creato dei problemi. Dedichiamo questi tre punti a Ghoulam e Chiriches, sperando recuperino presto”.

LOTTA SCUDETTO – “Saranno i dettagli a fare la differenza, le piccole cose. La mentalità e la concentrazione non dovranno mai mancare: dobbiamo migliorare l’approccio alle partite e cercare di non andare in svantaggio, come è capitato ultimamente”.