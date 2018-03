INTERVISTA. Immobile: “Le grandi squadre si rialzano, insieme. Gol? Penso a quelli che avrei potuto fare”

LAZIO VERONA IMMOBILE – Ciro is back: dopo la doppietta rifilata all’Hellas Verona – la sua vittima preferita – Immobile si conferma capocannoniere del campionato: queste le parole del bomber partenopeo a fine gara rilasciate ai microfoni del canale telematico biancoceleste, di Mediaset Premium e Sky.

LA GARA – “Quando non si vince manca serenità, ma i momenti negativi capitano a tutti. Le grandi squadre si rialzano insieme, abbiamo dimostrato maturità e consapevolezza. Queste sconfitte ci sono servite per migliorare ulteriormente. Speriamo che con la vittoria di stasera ci sia servita a sbloccarci mentalmente. Quando si perde quattro partite di seguito è più difficile lavorare, però insieme al mister e allo staff ci siamo messi a lavorare con la testa e col cuore e questa sera si è visto. Purtroppo i momenti negativi capitano a tutti, e una grande squadra li deve saper superare. Non era semplice, e la Lazio l’ha affrontata da squadra matura”

GOL – “Sono soddisfatto e contento, sto pensando a quelli che potevo fare e non ho fatto. I miei compagni mi mettono in condizione di fare bene. Ringrazio i compagni che mi fanno segnare. Quando giochiamo male soffriamo perché non siamo cattivi. Oggi siamo tornati quelli di sempre”.

LUIS ALBERTO – “Ha sempre l’ispirazione giusta, ha i tempi giusti, è un giocatore ottimo. So perché si è fatto biondo ma non lo posso dire altrimenti non si avvera.”

COMPLEANNO – “Niente di straordinario, lo passerò in famiglia. Non so di preciso cosa farò. Sta organizzando mia moglie. Ha invitato i miei genitori e i suoi. Niente di stravagante però perché giovedì giochiamo.”

STEAUA – “Eravamo bloccati mentalmente dalle sconfitte, contro lo Steaua sono fiducioso, dobbiamo giocare tranquilli. Credo nella rimonta. Dobbiamo vincere. Abbiamo bisogno di tanta gente allo stadio. So che da Bucarest arriveranno tanti tifosi. Dobbiamo fare gol, abbiamo tempo”.