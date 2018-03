INTERVISTA. Inzaghi: “É tornata la mia Lazio, i ragazzi sono stati bravissimi! Milinkovic? Avrà un futuro roseo” E sul Var…

SASSUOLO LAZIO INZAGHI – Al termine della gara vinta 3-0 contro il Sassuolo, mister Inzaghi è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset Premium’ e ‘Sky’ e in conferenza stampa per commentare il match: queste le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste.

SULLA GARA – “Penso che i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo speso tante energie mentali giovedì ma la squadra sapeva di dover fare una partita importante. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio e a raddoppiare. Il terzo gol ha chiuso la partita.”

SU MILINKOVIC – “Sergej si è ritagliato uno spazio importante. Ha grandissime qualità ma le abbina anche alla quantità. È molto giovane e ha voglia di migliorarsi. Avrà un futuro roseo davanti a sé.”

VAR – “Su questo punto ho già parlato: non c’entrano le decisioni a favore o contro, la mia idea non cambia. Il calcio era migliore senza la tecnologia, dava più emozioni. Sull’episodio del rigore per la Lazio sono convinto che era giusto fischiare”.

SUL GRUPPO – “C’è la speranza di tenere alcuni giocatori perché per aprire dei cicli bisogna tenere questi giocatori. Il mercato è sempre aperto ma sono contento del mio gruppo. Quest’estate abbiamo perso giocatori come Keita, Biglia e Hoedt. La società è stata brava a prendere giocatori meno affermati in quel momento. Il gruppo è unito e si diverte. Abbiamo tante partite e tutti quando giocano non fanno rimpiangere nessuno.”

FELIPE E LUIS ALBERTO – “Oggi Anderson ha fatto bene: avevo detto a Luis Alberto che sarebbe stato importante a partita in corso, poi il corso degli eventi ha permesso di tenerlo fuori in vista dell’impegno fondamentale di mercoledì. Lo spagnolo sarà protagonista contro il Milan”.

SU NANI – “Nani sta molto bene e si allena davvero bene. Si è ritagliato un bello spazio e in campionato ha fatto 3 gol. Davanti a sé ha Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. In tutti gli allenamenti mi mette in difficoltà perché è un professionista esemplare. Continuando così avrà le sue chance.”

SULLA COPPA ITALIA – “Noi vogliamo andare avanti in ogni competizione. Con il Milan sarà una partita bellissima. Il risultato dell’andata è 0-0 quindi è una gara alla pari. L’obiettivo più alla portata è la finale di Coppa Italia.”

SU IMMOBILE – “Mi auguro che Immobile vinca la Scarpa d’oro. È un leader, un ragazzo bravissimo. Spero possa continuare a far gol e prestazioni molto buone.”

SUL MOMENTO – “Si apre una settimana importante. Avremo le gare con Milan, Juventus… Avremo poco tempo per recupare ma la stanchezza se hai degli obiettivi non esiste. Avevo parlato dopo la partita di Bucarest dicendo che c’era un bel gioco ma mancava il risultato. Anche con i ragazzi avevo parlando dicendo loro di stare sereni. Erano 4 partita che non vincevamo. Dovevamo affrontare il tutto con serenità e lo abbiamo fatto.”

ESPULSIONE MARUSIC – “Non mi è piaciuta l’espulsione di Marusic perché è stata un’ingenuità. E’ un ragazzo d’oro. E’ stato trattenuto a lungo e ha reagito. L’espulsione è stata giusta. Non lo avremo contro la Juventus. Ho sempre saputo che tutti i giocatori sono bravi. Tutti in allenamento devono essere partecipi e quando sono chiamati in causa fanno bene. Sarei stato contento anche con un altro risultato. Giocando così spesso tutti devono essere sempre a disposizione.”