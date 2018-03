INTERVISTA. Murgia al break: “Gara difficile, guai ad abbassare la guardia!”

SASSUOLO LAZIO MURGIA – Un primo tempo conclusosi sul 2-0 per la Lazio grazie alle reti di Milinkovic e Ciro Immobile. Al termine del primo tempo contro il Sassuolo, Murgia è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium: queste le dichiarazioni del calciatore.

PRIMO TEMPO – “É una partita difficile, serve concentrazione per 95 minuti. Siamo stati bravi a sbloccarla ma guai ad abbassare la guardia perché hanno giocatori forti. Il rigore per me ci sta, l’ha presa di mano e non ho potuto controllare il pallone. Le scelte poi le prendono gli arbitri, noi pensiamo solo a dare il massimo”.