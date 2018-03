Inzaghi conferma il modulo, ok Nani. Keita provoca la Lazio, Napoli e Juve vincono di misura

NEWS DELLA GIORNATA – La Lazio è alla vigilia della gara di campionato contro l’Hellas Verona di domani. “Torneremo a dare il massimo. In regia uno tra Parolo e Murgia, nessun mugugno in squadra”, le parole di mister Inzaghi in conferenza, mentre a Formello la squadra si allena nella consueta rifinitura pregara. Pecchia conferma la formazione della gara contro la Samp, ma farà a meno di Cerci, Ferrari, Zaccagni e Laner.

SERIE A – Roma e Chievo vincono, l’Inter cade a Genova. Il Napoli risponde alla Juve che vince nel derby della Mole delle 12.30. Il Sassuolo, prossima avversaria della Lazio, dovrà fare a meno di Goldaniga per la gara contro i biancocelesti. Il difensore è stato espulso nella punizione decisiva contro il Bologna. Intanto Higuain e Bernardeschi si infortunato, ma il comunicato del club in serata chiarisce la situazione.

LE VOCI – Keita torna a parlare di Lazio, in particolar modo dell’ex compagno De Vrij. Anche il giornalista Enrico Mentana parla della squadra di Inzaghi: “Lazio squadra bella da vedere, ha prospettiva. Ha pochi tifosi e se ne parla poco”, mentre l’ex laziale D’Amico torna su Maestrelli e il campionato ‘74: “Scudetto ’74? Senza di lui non avremmo mai vinto”. Manca poco per Russia 2018 e Milinkovic secondo la Fifa sarà una della sorprese annunciate del Mondiale, tanto da essere definito come “uno dei centrocampisti più ambiti d’Europa”.

M.S.