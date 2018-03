Inzaghi, croce e delizia: sua la miglior media gol negli ultimi 30 anni, ma in difesa…

pubblicato il 16/02

APPROFONDIMENTO LAZIO INZAGHI – “Un momento no deciso dai risultati, non dal gioco“. Così mister Inzaghi ha commentato in conferenza stampa l’ennesima sconfitta biancoceleste – la quarta consecutiva – per mano dei romeni dello Steaua Bucarest. Una crisi, o quasi, che deve essere immediatamente scacciata: la Lazio vuole ritrovare il ritmo e la lucidità della prima parte della stagione, durante la quale si è imposta come miglior attacco del campionato.

MIGLIOR MEDIA GOL DEGLI ULTIMI 30 ANNI – Un primato, quello detenuto fino a qualche settimana fa, che ha permesso ad Inzaghi di centrare l’ennesimo record: il mister piacentino detiene infatti la miglior media gol degli ultimi trent’anni, staccando Eriksson, Zeman e Pioli. Un primato che inorgoglisce soprattutto se si analizza la media delle reti subite: in questo caso, Simone è davanti solo a Papadopulo e Caso.

A.M.