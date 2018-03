Inzaghi insegue la storia e la terza vittoria di fila contro la Juve. L’ultima volta fu nel ’42

INZAGHI LAZIO RECORD – All’Olimpico la Lazio si ritroverà di fronte la Juventus per la terza volta in questa stagione: la prima fu in occasione della Supercoppa, quando un gol in extremis al ’93 del baby-Murgia regalò alla truppa Inzaghi il primo trofeo stagionale. Poi, il 14 ottobre scorso, Immobile espugnò l’Allianz con una splendida doppietta: i laziali si portarono a casa i tre punti. Domani i capitolini avranno la possibilità di vincere per la terza volta consecutiva: l’ultima volta fu, come ricorda il Corriere dello Sport, nella stagione 1942/1943. Proprio nel periodo della Seconda Guerra Mondiale alla Lazio di Silvio Piola accadde l’irrealizzabile: le tre vittorie di fila contro i bianconeri. Chissà che Inzaghi riuscirà a ripetere l’impresa: certo è che il mister ormai è abituato a infrangere record e sfatare tabù.

A.M.