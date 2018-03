Inzaghi: a Napoli per sfatare l’ennesimo tabù

NAPOLI LAZIO TABU’ INZAGHI – Sabato la Lazio è chiamata alla difficile trasferta al San Paolo, dove ad aspettarla troverà la prima forza del campionato. Il match valido per la ventquattresima giornata di campionato non sarà solo un modo per agguantare i tre punti che tanto servirebbero alla squadra di Inzaghi – dopo due sconfitte ed un pareggio – ma anche per permettere allo stesso mister di sfatare il tabù Napoli.

TABU’ NAPOLI – Chissà se questa volta Inzaghi riuscirà a vincere su Sarri. Sì, perché nonostante le 49 vittorie alle spalle, il tecnico piacentino non è mai riuscito a strappare i tre punti alla squadra partenopea. C’è tanta voglia di rivincita in casa Lazio – dopo quello sfortunato 20 settembre in casa – e la volontà di rimettersi in sesto dopo il periodo no degli ultimi giorni, determinato da prestazioni non eccellenti e dal “caso” Felipe. Che, sabato a Napoli, non ci sarà.

A.M.