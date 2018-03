Inzaghi torna a vincere con la sua Lazio: dopo il bel gioco, anche i risultati

INZAGHI LAZIO – Dopo le sconfitte con Milan, Genoa, Napoli e Steaua, sembrava essere iniziato un momento davvero brutto per la Lazio. Chi non si è mai arreso però è Simone Inzaghi, che è rimasto calmo e tranquillo, come suo solito, e non si è preoccupato molto per quei punti che mancavano. “Il gioco c’è, i risultati arriveranno” ha ripetuto incessantemente il mister piacentino dopo le quattro sconfitte. E da grande intenditore di calcio, vissuto prima sul campo e poi in panchina, Simone aveva ragione.

LAZIO MOMENTO – In una settimana la Lazio ha ottenuto ben 3 vittorie, segnando 10 gol e prendendone solamente uno. Inzaghi ha fatto i complimenti a tutta la squadra e in particolar modo e Milinkovic, Immobile e Felipe. Al primo ha augurato un futuro roseo, al secondo di vincere la scarpa d’oro e sul terzo ha detto che, dopo essere rientrato nel migliore dei modi, sarà molto utile sul finale di stagione. Adesso che la Lazio è tornata quella di prima, Simone Inzaghi può sognare davvero in grande.

J.C.