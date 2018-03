INTERVISTA. Inzaghi: “Vogliamo rimanere dove siamo. Dispiace per de Vrij ma deve dare il massimo fino alla fine” (VIDEO)

INTERVISTA INZAGHI LAZIO HELLAS – Al termine della gara tra Lazio e Hellas Verona, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset Premium’, ‘Sky Sport’ e in conferenza stampa per commentare la gara.

LA GARA – “Sapevamo che era una gara molto importante. Ero fiducioso perché i ragazzi avevano lavorato bene ed erano concentrato. Avevo chiesto loro di rimanere sereni. Stasera non era semplice: nel primo tempo abbiamo fatto tantissimi tiri ma non riuscivamo a far gol. Una volta segnato abbiamo raggiunto una vittoria importante. Questa partita era importante e delicata. Ho chiesto ai ragazzi di stare tranquilli e giocare in modo semplice. Non c’era mancanza di gioco ma di risultato. Sono stati tutti molto bravi a giocare in modo semplice. Lulic ha dimostrato a tutti che è una grandissima mezz’ala. I ragazzi sono stati bravissimi. Dopo un primo tempo così poteva nascere nervosismo ma sono tornati in campo con lucidità. Sembrava che non volesse entrare. Ho detto ai ragazzi di stare sereni perché il gol sarebbe arrivato.”

LA SQUADRA – “Non ci sono malumori. I ragazzi sono tutti concentrati. Dopo l’allenamento di ieri ho deciso di mandarli a casa a dormire e non rimanere in ritiro. Volevo che rimanessero con le loro famiglie perché dopo Bucarest si sono allenati davvero bene. Lì ho visti sereni e concentrati. A Bucarest è mancato solo il gol, a Napoli abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Stasera ho avuto le risposte che cercavo. Milinkovic ha fatto un’ottima gara. Lulic sta facendo il quinto. Parolo e Sergej stanno andando benissimo però Senad è stato bravissimo e può fare la mezz’ala.”

DE VRIJ – “Avevamo saputo ieri di de Vrij. Ci dispiace perché è un grandissimo giocatore. L’importante è che da qui alla fine faccia bene. Lunedì toccherà ancora a lui vista la squalifica di Ramos. Spero che dia il 100%. La società ha fatto una bella proposta ma il giocatore tentenna a dare una risposta. Gli chiedo solo di giocare come sa fare da qui alla fine.”

ANDERSON E NANI – “Sono tutti nel gruppo, compreso Caicedo. Sono contento di Felipe Anderson. Nel girone d’andata hanno avuto qualche problema, ora sono sereni e si allenano al meglio. Giovedì giocheranno? Valuterò. Sicuramente cambierà qualcosa. Abbiamo tantissime partite ravvicinate. Giocando di lunedì abbiamo un giorno di riposo in meno rispetto alla Steaua. Dopo due giorni abbiamo un’altra trasferta e poi il Milan. Affronteremo tutto con calma.”

EUROPA LEAGUE – “In questo momento pensiamo alla prossima partita. L’Europa League è molto importante e i nostri tifosi devono sostenerci. Avremo bisogno di loro perché con la Steaua è una partita fondamentale. Vogliamo restare in corsa e dovremo fare una grande partita. Ho saputo che verranno più di 10.000 dalla Romania quindi ci servono i tifosi. Dovremmo essere lucidi. Mi aspetto dalla mia gente quel qualcosa in più e sono sicuro che giovedì ci aiuteranno. Dobbiamo essere bravi a non prendere gol.”

RADU – “Ho sposato Radu a fare il quinto ma lui è un giocatore di qualità e sa fare tutto.”

IMMOBILE – “Ciro non si deve preoccupare. Quando non segna per due partite fa notizia. Ci ha abituati molto bene. Gli ho detto di star sereno perché il gol sarebbe venuto e così è stato.”

CHAMPIONS LEAGUE – “Mancano 13 partite, tutto è possibile. Il Milan ha avuto una partenza lenta ma insieme a Inter e Roma sono in corsa per la Champions. Noi siamo lì e vogliamo rimanerci.”