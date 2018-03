Inzaghi vuole l’ennesimo record: Petkovic e Eriksson nel mirino

SIMONE INZAGHI LAZIO – Dallo scorso 13 agosto, data in cui la Lazio ha vinto la Supercoppa, sono 37 le partite ufficiali giocate tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. In caso di eliminazione dalle coppe, contro Milan e Dinamo Kiev, la Lazio chiuderebbe il campionato con 53 partite fatte. Nel caso in cui andasse avanti però, oltre a beneficiarne la squadra, sarebbe importante anche per Inzaghi. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore punta alle 57 partite, record detenuto da Petkovic e Eriksson. Le ipotetiche sfide che la Lazio potrebbe disputare da qui alla fine della stagione sono 59. I biancocelesti dovrebbero però arrivare sia in finale di Coppa Italia che di Europa League. Simone Inzaghi allora entrerebbe davvero nella storia, e non solo per il numero di panchine in stagione…

J.C.