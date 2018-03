IRAN. Precipita aereo con più di sessanta persone a bordo: nessun superstite

IRAN AEREO – Un aereo della compagnia iraniana Aseman è precipitato nella regione di Semirom, a 480 km a sud di Teheran. Il volo contava a bordo più 66 persone e, partito da Mehrabad, era diretto a Yasuj, città a sud-ovest del Paese. Il velivolo non sarebbe riuscito ad atterrare a causa delle pessime condizioni meteo. Secondo i media locali, la compagnia aerea ha dichiarato che non ci sarebbero superstiti.

#BREAKING: An Aseman Airlines flight carrying dozens of passengers from Tehran to Yasuj has disappeared from radar. #Iran (📷 Google Maps) pic.twitter.com/vcHkIXGRxW

— Rudaw English (@RudawEnglish) February 18, 2018